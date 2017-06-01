Фото с сайта gubernator74.ru

Компания «Чурилово» получила 3 млрд рублей на строительство агрокомплекса в Усть-Катаве. Деньги на реализацию проекта выделил Россельхозбанк при поддержке фонда развития моногородов. Как рассказала зампредседателя правления банка Оксана Лут на встрече с губернатором Борисом Дубровским, это не первый кредит на льготных условиях, выданный предприятию. Банк профинансировал несколько очередей агрокомплекса.

"Планируем дальше поддерживать развитие этого направления. Также для себя мы отмечаем проекты в отрасли переработки сельхозпродукции, молочного животноводства и мясного скотоводства", – отметила Оксана Лут.

Борис Дубровский подчеркнул, что Россельхозбанк является традиционным партнером развития проектов агропромышленного комплекса в Челябинской области. "Нам важно усилить эффект наших партнерских отношений, которые сложились между банком и областью за последние годы", - сказал глава региона.

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Все новости за 01.06.2017 г.»