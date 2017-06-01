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В Челябинской области 290 детских лагерей не прошли проверку Роспотребнадзора
01.06.2017 г. 12:54
В Челябинской области 290 детских лагерей не прошли проверку Роспотребнадзора. Условия проживания там не позволяют учреждениям принять первую смену. Об этом сообщили в региональном штабе ОНФ. Эксперты фронта проведут собственный мониторинг готовности лагерей к летнему сезону. Его цель — проверить соблюдение санитарных норм, а также качество образовательных и развлекательных программ.
По словам координатора проекта ОНФ «Равные возможности – детям» Любови Духаниной, общественные инспекторы будут кроме всего прочего изучать, как в регионе обстоит дело с летним отдыхом для детей из малообеспеченных семей и сельской местности. Особое внимание обратят на наличие в лагерях мест для детей с ограничениями по здоровью.
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