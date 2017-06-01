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Утомленные городом
В Челябинске почти сутки ищут пропавшую в парке имени Гагарина 14-летнюю девочку
01.06.2017 г. 12:20
Источник: vk.com/legionspas
В Челябинске почти сутки ищут пропавшую в парке имени Гагарина 14-летнюю девочку. Виктория Колосова в среду, 31 мая, была на тренировке на стадионе имени Елесиной и около пяти часов вечера покинула площадку.
Как сообщили в волонтерском движении "Легион-СПАС", рост пропавшей 155 сантиметров. Девочка стройная, у нее большие карие глаза, пухлые губы, волосы до плеч, возможно, собраны в хвост. Виктория была одета в черные лосины, синие гетры, темно-синюю кофту с капюшоном. На ногах - голубовато-зеленые кроссовки, на руке - часы красного цвета.
Источник: «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск / vk.com
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