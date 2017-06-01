Фото с сайта 74.мвд.рф

Усть-Катавского бизнесмена отправили в тюрьму на 15 лет за совращение малолетних девочек. 58-летнего предпринимателя уличили в совершении сексуального насилия в отношении троих детей в возрасте от 12 до 13 лет. Несколько случаев произошло в 2016 году. Мужчина домогался малолетних в своей машине, квартире и в лесополосе. Когда полиции стало известно о его действиях, педофил попытался дать заместителю начальника отдела взятку в размере 30 тыс. рублей. Зафиксированный факт приобщили к материалам дела. По сумме уголовных статей мужчине дали 15 лет колонии строгого режима. Также он должен заплатить штраф в размере 450 тыс. рублей.

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