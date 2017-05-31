Фото с сайта 74.мвд.рф

Маршрутка сбила подростка на зебре в Челябинске. ДТП со школьником случилось в Ленинском районе во вторник, 30 мая. 13-летний мальчик пересекал проезжую часть на зеленый свет на улице Гагарина в районе дома №3. Водитель маршрутного такси не пропустил школьника и наехал на него. Ребенок получил нетяжелые травмы и был направлен на амбулаторное лечение.

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Все новости за 31.05.2017 г.»