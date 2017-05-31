Фото с сайта v-kurse.ru

Урожаю в Челябинской области грозит гибель из-за заморозков. В предстоящую ночь в горах и низинах температура воздуха опустится до -2 градусов. На почве ожидаются заморозки до -3. В челябинском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения предупредили, что из-за холодной погоды повысится риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, цветков и завязей плодовых культур, могут пострадать теплолюбивые растения. По данным областного гидрометцентра, в некоторых районах пройдут дожди и установится туман.

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Все новости за 31.05.2017 г.»