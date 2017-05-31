Челябинск
- +9 ... +11 C°
- +16 ... +18 C°
- 56.6876р. + 0.1708
- 63.4107р. + 0.4623
Топ-5 новостей Челябинска
-
26.05.2017 г. | 15:58
-
19.05.2017 г. | 16:00
Утомленные городом
Урожаю в Челябинской области грозит гибель из-за заморозков
31.05.2017 г. 15:31
Фото с сайта v-kurse.ru
Урожаю в Челябинской области грозит гибель из-за заморозков. В предстоящую ночь в горах и низинах температура воздуха опустится до -2 градусов. На почве ожидаются заморозки до -3. В челябинском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения предупредили, что из-за холодной погоды повысится риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, цветков и завязей плодовых культур, могут пострадать теплолюбивые растения. По данным областного гидрометцентра, в некоторых районах пройдут дожди и установится туман.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 29.05.2017 г. Заморозки до -2 ожидаются ближайшей ночью в Челябинске
- 26.05.2017 г. На выходные челябинцам пообещали грозы, а на понедельник - похолодание
- 24.05.2017 г. В Челябинскую область возвращается тепло
- 23.05.2017 г. Синоптики пообещали челябинцам снег
- 22.05.2017 г. В Челябинскую область придут заморозки