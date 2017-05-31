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Утомленные городом
В Калининском районе на ходу загорелся автомобиль
31.05.2017 г. 15:27
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
В Калининском районе на ходу загорелся автомобиль. ЧП случилось на улице Механической утром сегодня, 31 мая. Машина вспыхнула во время движения. На место выезжал пожарный расчет, рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Челябинской области. О пострадавших не сообщается.
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