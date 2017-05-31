Фото с сайта dagomys-sochi.ru

Южноуральцы этим летом начнут получать квитанции по налогу на недвижимость по новой схеме. Плата будет рассчитываться из кадастровой стоимости, а не в зависимости от рыночной цены, как было раньше. К облагаемым объектам относятся все жилые и нежилые помещения, а также автомобильные стоянки и строящиеся здания.

Чтобы не допустить резкого роста налоговой нагрузки на собственников жилья и коммерческие компании, при расчетах в течение пяти лет будет применяться понижающий коэффициент. Уплатить имущественные налоги нужно будет до 1 декабря, напоминает пресс-служба УФНС по Челябинской области. Проверить кадастровую стоимость можно самостоятельно на сайте Росреестра. Обжаловать ее можно в суде или в специальной комиссии при управлении Росреестра Челябинской области.

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Все новости за 31.05.2017 г.»