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Южноуральцы этим летом начнут получать квитанции по налогу на недвижимость по новой схеме
31.05.2017 г. 15:24
Южноуральцы этим летом начнут получать квитанции по налогу на недвижимость по новой схеме. Плата будет рассчитываться из кадастровой стоимости, а не в зависимости от рыночной цены, как было раньше. К облагаемым объектам относятся все жилые и нежилые помещения, а также автомобильные стоянки и строящиеся здания.
Чтобы не допустить резкого роста налоговой нагрузки на собственников жилья и коммерческие компании, при расчетах в течение пяти лет будет применяться понижающий коэффициент. Уплатить имущественные налоги нужно будет до 1 декабря, напоминает пресс-служба УФНС по Челябинской области. Проверить кадастровую стоимость можно самостоятельно на сайте Росреестра. Обжаловать ее можно в суде или в специальной комиссии при управлении Росреестра Челябинской области.
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