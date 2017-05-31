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Утомленные городом
Челябинцев пригласили провести «Ночь с Пушкиным» в честь Дня рождения поэта
31.05.2017 г. 15:21
Фото с сайта polit74.ru
Челябинцев пригласили провести «Ночь с Пушкиным» в честь Дня рождения поэта. Праздник в понедельник, 5 июня, организует Центральная библиотека имени Пушкина, которая в этот день отмечает вековой юбилей. Гостей ожидают встречи с литературными героями, книжные викторины, аукцион знаний и Пушкинский квест. Академия изящных искусств и студия исторического танца «Гаттака» организуют бал, где научат всех желающих танцевать вальс, мазурку, полонез и менуэт с подробным разбором движений. Тексты поэта прочтут артисты Камерного театра, прозвучат и романсы на стихи Пушкина.
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