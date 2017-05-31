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В Магнитогорске директора завода будут судить за мошенничество на 9 млн рублей
31.05.2017 г. 15:15
В Магнитогорске директора завода будут судить за мошенничество на 9 млн рублей. По версии следствия, руководитель ООО «Завод замкнутого профиля» в мае 2016 года заключил сделку со 100%-ной предоплатой почти на 16 млн с компанией «Стальпрофиль». Он должен был за эти деньги поставить металлопрокат. Для отвода глаз обвиняемый отгрузил заказчику товар на сумму 2 млн 400 тыс. рублей, а после вернул 4 млн. Остальные средства - более 9 млн - директор перечислил на счета родственников и оплатил из них долги в ТСЖ. Прокуратура считает, что он изначально не собирался выполнять обязательства. В ходе следствия были арестованы лицевые счета обвиняемого, недвижимость и автомобиль, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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