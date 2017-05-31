Фото с сайта www.vladtime.ru

5-летнюю девочку госпитализировали после падения в открытый люк на набережной Миасса. Инцидент произошел 22 мая на мосту неподалеку от Торгового центра. Мужчина нес дочь на руках и шел в сторону улицы Красной. Он попал ногой в колодец без крышки и провалился туда вместе с ребенком. Дочь при падении ударилась об асфальт головой. Медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму. По данному факту СК России по Челябинской области проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 31.05.2017 г.»