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Утомленные городом
5-летнюю девочку госпитализировали после падения в открытый люк на набережной Миасса
31.05.2017 г. 15:08
Фото с сайта www.vladtime.ru
5-летнюю девочку госпитализировали после падения в открытый люк на набережной Миасса. Инцидент произошел 22 мая на мосту неподалеку от Торгового центра. Мужчина нес дочь на руках и шел в сторону улицы Красной. Он попал ногой в колодец без крышки и провалился туда вместе с ребенком. Дочь при падении ударилась об асфальт головой. Медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму. По данному факту СК России по Челябинской области проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
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