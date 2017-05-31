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Бывший замглавы Чебаркуля получил 10 лет строгого режима за взятки
31.05.2017 г. 15:07
Бывший замглавы Чебаркуля получил 10 лет строгого режима за взятки. Также экс-чиновник должен будет заплатить свыше 11 млн рублей штрафа. Алексея Сафонова признали виновным в совершении ряда преступлений, подпадающих под статью «Получение взяток». Следствие установило, что в 2010 году Сафонов принял у коммерческой организации работы по муниципальному контракту, которые были выполнены не полностью. За согласование неоконченных работ сотрудник мэрии получил от компании-исполнителя 1,8 млн рублей.
Позднее, с 2011-го по 2012-й Сафонову передали около 2,2 млн рублей за общее покровительство той же организации при заключении контракта. Махинации выявили специалисты регионального управления ФСБ. Суд назначил Сафонову 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 11,1 млн рублей.
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