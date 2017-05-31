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Экологи обнаружили фекальный ручей неподалеку от пляжа на Первом озере
31.05.2017 г. 15:03
Экологи обнаружили фекальный ручей неподалеку от пляжа на Первом озере. О систематическом сливе нечистот сообщили жители улицы Мамина. В областную экологическую приемную поступило сразу несколько жалоб. Эксперты выехали на место с проверкой. Они убедились, что загрязнено более 100 метров почвы. Стоки попадают прямо в водоем. Ручей бежит в 200 метрах от санкционированного места для купания. Участок выхода фекалий на поверхность находится в ближайшем подлеске, в котором брошена труба. Рядом находятся два объекта - рынок Северо-восточный и новостройка.
"В ближайшее время зафиксированные факты будут направлены в региональное министерство экологии для поиска виновников и привлечения к ответственности за причиненный экологический ущерб", - заявил директор фонда "Моя планета" Виталий Безруков.
Фото, видео: Виталий Безруков / facebook.com
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