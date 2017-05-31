Фото с сайта pro-muravlenko.ru

1,5 тыс. литров контрафактного алкоголя изъяли в Челябинске. Подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции накрыли оперативники при силовой поддержке СОБРа. Кроме 1,5 тыс. литров готового к продаже алкоголя, на территории нашли пять канистр винного концентрата объемом 25 литров. На владельцев завели уголовное дело за производство, приобретение, хранение, перевозку и сбыт товаров без маркировки. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 31.05.2017 г.»