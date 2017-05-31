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Утомленные городом
1,5 тыс. литров контрафактного алкоголя изъяли в Челябинске
31.05.2017 г. 14:04
Фото с сайта pro-muravlenko.ru
1,5 тыс. литров контрафактного алкоголя изъяли в Челябинске. Подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции накрыли оперативники при силовой поддержке СОБРа. Кроме 1,5 тыс. литров готового к продаже алкоголя, на территории нашли пять канистр винного концентрата объемом 25 литров. На владельцев завели уголовное дело за производство, приобретение, хранение, перевозку и сбыт товаров без маркировки. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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