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Областной аптечный склад взял в лизинг элитный автомобиль за 5,5 млн рублей
31.05.2017 г. 13:59
Областной аптечный склад взял в лизинг элитный автомобиль за 5,5 млн рублей. Сомнительную закупку обнаружили представители ОНФ. Компания со стопроцентной государственной формой собственности провела сделку без каких-либо конкурсных процедур. Объявление о торгах появилось на сайте госзакупок постфактум. Договор был заключен 7 апреля, а извещение выложили спустя пять дней. Стоимость контракта - 5,5 млн рублей. Судя по графику платежей уже внесен аванс – более 2,2 млн, остальные переводы скрыты.
Как сообщил эксперт проекта «За честные закупки» Дмитрий Денисов, в документации не было никакой информации, что за автомобиль берется в лизинг. Представители Народного фронта написали обращение в прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку данной закупки.
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