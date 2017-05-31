Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Областной аптечный склад взял в лизинг элитный автомобиль за 5,5 млн рублей. Сомнительную закупку обнаружили представители ОНФ. Компания со стопроцентной государственной формой собственности провела сделку без каких-либо конкурсных процедур. Объявление о торгах появилось на сайте госзакупок постфактум. Договор был заключен 7 апреля, а извещение выложили спустя пять дней. Стоимость контракта - 5,5 млн рублей. Судя по графику платежей уже внесен аванс – более 2,2 млн, остальные переводы скрыты.

Как сообщил эксперт проекта «За честные закупки» Дмитрий Денисов, в документации не было никакой информации, что за автомобиль берется в лизинг. Представители Народного фронта написали обращение в прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку данной закупки.

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Все новости за 31.05.2017 г.»