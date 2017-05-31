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Утомленные городом
Челябинская область вошла в топ-10 регионов по количеству введенных в эксплуатацию домов
31.05.2017 г. 13:52
Фото с сайта aerobel.ru
Челябинская область вошла в топ-10 регионов по количеству введенных в эксплуатацию домов. С января по апрель в регионе застройщики сдали 210 тыс. квадратных метров жилья. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сведения опубликованы в Едином реестре застройщиков. По количеству сданных многоэтажек Южный Урал занимает восьмое место среди 85 территорий. Что касается частного строительства, то объем введенного в эксплуатацию жилья в среднем на начало года снизился на 3%. Однако в апреле обозначился резкий рост. По сравнению с серединой весны прошлого года, объемы завершенного частного строительства выросли на 20%.
Источник: erzrf.ru
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