Фото с сайта aerobel.ru

Челябинская область вошла в топ-10 регионов по количеству введенных в эксплуатацию домов. С января по апрель в регионе застройщики сдали 210 тыс. квадратных метров жилья. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сведения опубликованы в Едином реестре застройщиков. По количеству сданных многоэтажек Южный Урал занимает восьмое место среди 85 территорий. Что касается частного строительства, то объем введенного в эксплуатацию жилья в среднем на начало года снизился на 3%. Однако в апреле обозначился резкий рост. По сравнению с серединой весны прошлого года, объемы завершенного частного строительства выросли на 20%.

Источник: erzrf.ru

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