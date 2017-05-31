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На Ильменке проведут кастинг на участие в международном фестивале авторской песни
31.05.2017 г. 13:44
На Ильменке проведут кастинг на участие в международном фестивале авторской песни. Бардовский форум «U 235» пройдет в городе Сосновый бор Ленинградской области, туда съедутся исполнители из разных стран. Отбор во время проведения Ильменского фестиваля будут вести в специально установленном шатре. Там пройдут встречи с известными исполнителями и специальными гостями.
Ильменский фестиваль в этом году пройдет в Солнечной долине с 9 по 11 июня. В программе - концерты, поэтические выступления, конкурс авторской песни. Хедлайнером станет солист группы "Чиж" Сергей Чиграков. Как сообщают организаторы, вход на фестиваль, размещение в палаточном лагере, участие во всех мероприятиях будут бесплатными. В свободном доступе будет вода, дрова для костра можно будет купить на ярмарке.
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