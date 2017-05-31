Фото с сайта stroitel73.ru

Ростовчанин привез в Челябинск набитый наркотиками газовый баллон, но продать не смог. Приезжего курьера будут судить за распространение запрещенных веществ на территории нескольких регионов. По версии следствия, мужчина, будучи членом ОПГ, спрятал в Татарстане около 2,5 кг синтетического наркотика, в Пермском крае — почти столько же. Потом ростовчанин прибыл в Челябинск, где хотел спрятать партию «синтетики» весом около 13 кг, но ночью на ЧМЗ его задержали сотрудники вневедомственной охраны.

Во время досмотра машины в багажнике нашли газовый баллон объемом 100 литров, в котором находились 24 пакета с наркотиками. Курьер пытался сбежать, бросив товар, но его задержали. Теперь мужчину будут судить.

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Все новости за 31.05.2017 г.»