Фото с сайта regionsamara.ru

Южноуральцы в 2016 году сократили траты на все, кроме алкоголя. Анализ расходов жителей Челябинской области опубликовала региональная служба статистики. По ее данным, каждый член домохозяйства области в среднем располагал в месяц ресурсами в размере 23 тыс. 160 рублей. На потребительские нужды в среднем каждый тратил 13 тыс. 821 рубль. Это на 4,8% или почти 700 рублей меньше, чем в 2015 году.

Источник: Челябинскстат

Основная часть средств, по данным челстата, уходит на приобретение непродовольственных товаров — 39,1%. В среднем за месяц на них тратится 5 тыс. 400 рублей с человека. Доля расходов на покупку продуктов питания и питание вне дома снизилась на 0,4%. В денежном выражении это на 274 рубля меньше, чем в 2015-м. За услуги стали платить на 418 рублей меньше. А вот алкоголь в структуре расходов просел меньше всего — на 15 рублей. Правда, в процентном соотношении показатель не самый низкий — 1,4%. На спиртное каждый южноуралец в месяц тратит 194 рубля.

Источник: Челябинскстат

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