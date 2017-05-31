Фото с сайта chelspasatel.ru

Упавшего с женой на квадроцикле в реку южноуральца нашли мертвым. В среду, 31 мая, волонтеры сообщили на странице "Поиск пропавших людей — Челябинская область" в социальной сети «ВКонтакте», что тело мужчины обнаружили на четвертый день поисков.

ДТП, жертвами которого стали супруги из Трехгорного, случилось в субботу, 27 мая. Мужчина вместе с женой отправился кататься по лесу на квадроцикле и перестал выходить на связь с родственниками. Дозвониться близкие не могли и до его супруги. На следующий день, 28 мая, тело 25-летней женщины обнаружили у дамбы на реке Юрюзань. На дне водоема находился квадроцикл. По всей видимости, он сорвался с берега в реку.

Мужчину сразу обнаружить не удалось, и поисковики не оставляли надежду найти его живым. Однако он тоже разбился насмерть, тело обнаружили 31 мая. У пары остался маленький ребенок.

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Все новости за 31.05.2017 г.»