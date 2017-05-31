Фото с сайта vestivrn.ru

Гринпис привезет в Челябинск автобус-музей. В пятницу, 2 июня, на Южном Урале покажут первую в мире передвижную выставку, посвященную переработке отходов. Экспозиция располагается в арт-автобусе. Она объясняет, зачем нужен раздельный сбор отходов, как перерабатывают мусор и как научиться не тратиться на лишние покупки. Гости выставки получат ответы на практические вопросы. Например, как делают одежду из пластиковых бутылок, как установить несколько мусорных контейнеров на маленькой кухне и где в городе можно сдать отходы на переработку. Рядом с автобусом установят киношатер и детский уголок.

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Все новости за 31.05.2017 г.»