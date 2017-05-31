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Евгения Тефтелева пригласили на фестиваль красок
31.05.2017 г. 12:04
Евгения Тефтелева пригласили на фестиваль красок. Организаторы провалившегося мероприятия отправили в администрацию города письмо. Они предлагают местным властям поддержать проведение следующего праздника, который намечен на 22 и 23 июля. Таким образом устроители надеются реабилитировать репутацию фестиваля.
Имидж был испорчен из-за инцидента, который случился в минувшую субботу, 27 мая. Подростки окружили патрульную машину, экипаж которой следил за безопасностью, стали скандировать оскорбительные лозунги, обвиняя стражей порядка в "беспределе". Потом хулиганы забросали автомобиль красящим порошком.
Губернатор Борис Дубровский назвал произошедшее "дикостью" и "атакой на имидж региона". Он поручил разобраться в причинах и наказать виновных. А мэр Евгений Тефтелев заявил: "Городу, городской думе нужно принять участие в этом фестивале, чтобы оценить его".
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