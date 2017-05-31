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Прокуратура требует закрыть «Красное & Белое» на ЧМЗ из-за нарушения санитарных норм
31.05.2017 г. 11:56
Прокуратура требует закрыть «Красное & Белое» на ЧМЗ из-за нарушения санитарных норм. Специалисты надзорного ведомства провели проверку в алкомаркете на улице Комаровского после обращения челябинки, которая пожаловалась на работу магазина.
В ходе прокурорской проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта. Так, магазин расположен в цокольном этаже многоквартирного дома. Единственный вход в магазин находится со стороны соседнего дома, через эту же дверь загружают товар. Прямо над входом в алкомаркет располагаются окна квартир. По закону помещения общественного назначения должны иметь изолированные входы. По факту найденных нарушений прокурор обратился в суд с требованием закрыть магазин.
Фото: Прокуратура Челябинской области
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