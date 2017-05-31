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Утомленные городом
Челябинский уборщик-супергерой вынес с берегов карьера 28 мешков мусора
31.05.2017 г. 14:13
Фото с сайта vk.com/chisto_men
Челябинский уборщик-супергерой вынес с берегов карьера 28 мешков мусора. Чисто МЭН, который скрывает свое лицо и настоящее имя, устроил очередной экорейд. «Зачистку» таинственный волонтер-одиночка провел на копейском карьере. «Первый раз после рейда фото до и после сильно не отличаются... Но это потому что там самая настоящая свалка. Как минимум 1 метр глубиной. Сегодня я убрал только верхний слой. 28 мешков», - написал Чисто МЭН на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 30 мая. Он также обратился к копейчанам с просьбой помочь увезти собранные пакеты.
Фото: Чисто МЭН / vk.com
Видео: Чисто МЭН / youtube.com
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