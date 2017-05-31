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Пострадавший при пожаре в лифте златоустовский мальчик получил ожоги 90% тела
31.05.2017 г. 09:28
Пострадавший при пожаре в лифте златоустовский мальчик получил ожоги 90% тела. Его друг — 60%. Детей перевезли на лечение в Челябинск. Трагедия с двумя детьми 14 и 15 лет произошла в понедельник, 29 мая. Подростки вошли в лифт жилого дома с тарой, в которой была горючая смесь. В закрытой кабинке мальчики подожгли вещество и получили многочисленные травмы, когда огонь вышел из-под контроля.
Сразу после происшествия подростков увезли в златоустовскую больницу, в город экстренно выехала бригада реаниматологов и специалистов по ожогам из Челябинска. По данным областного минздрава, один из мальчиков получил ожоги 60% тела, а второй обгорел почти полностью — 90%. Детей увезли на лечение в региональный ожоговый центр. Пострадавшие подключены к аппаратам жизнеобеспечения.
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