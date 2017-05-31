Фото с сайта www.pereplanirovkamos.ru

Активнее всех на челябинском рынке недвижимости торгуются владельцы хрущевок. К такому выводу по итогам анализа 30 тыс. выставленных на продажу объектов пришли специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU. По их данным, общее число желающих торговаться челябинцев за год сократилось на 3%. Сейчас доля тех, кто ставит в объявлении отметку о допустимом торге, — 11,4% от общего числа собственников. А в среде тех, кто хочет реализовать хрущевку, менять цену в процессе переговоров готовы 13%, это максимальная доля среди всех владельцев квартир. В основном на таких скользящих условиях хотят продавать «двушки».

Но в целом у челябинцев снижается желание торговаться с покупателями при продаже недвижимости по всем сегментам, отмечают эксперты. «Судя по всему, падение цен на рынке заставляет продавцов сразу выставлять адекватную цену, в ней не остается запаса дополнительного для дисконта», - пояснила представитель портала Анастасия Гринева.

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Все новости за 31.05.2017 г.»