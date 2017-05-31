Фото с сайта neva.today

Борис Дубровский вступит в бизнес-диалог со швейцарскими промышленниками. Встреча состоится в рамках участия губернатора в Петербургском экономическом форуме, который пройдет с 1 по 3 июня. Также запланированы переговоры главы региона с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кроме того, будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между правительством Челябинской области и крупной строительной компанией «Производственная фирма «ВИС».

В рамках форума намечено заключение соглашения с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа. Известно, что на одной из панельных сессий Борис Дубровский выступит с докладом на тему межрегионального взаимодействия в рамках БРИКС.

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Все новости за 31.05.2017 г.»