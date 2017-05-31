Фото с сайта zoon.ru

В Челябинск едут патологоанатомы со всей страны. Они будут работать в городе в течение четырех дней. С 1 по 4 июня здесь будет проходить V Съезд российского общества патологоанатомов. На площадке Южно-Уральского медицинского университета соберутся ведущие специалисты и молодые ученые из десятков городов России и Европы от Берлина до Владивостока – всего почти 400 человек.

Основными темами для обсуждения станут онкоморфология, иммунная патология, болезни органов пищеварения, системы кровообращения, легких, перинатальная и детская патология, вопросы современной диагностики. Вопреки распространенному мнению, патологоанатомия – это не только исследование тканей мертвых тел, подчеркнуто в пресс-релизе регионального минздрава.

"Гораздо больший объем в работе патологоанатома занимает микроскопическое изучение биоматериала, полученного с диагностической целью при жизни больного", - говорится в сообщении.

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