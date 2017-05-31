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Выпускники летного училища Челябинска с аннулированными лицензиями обратились в Генпрокуратуру
31.05.2017 г. 08:47
Выпускники летного училища Челябинска с аннулированными лицензиями обратились в Генпрокуратуру. Пилоты гражданской авиации, которые прошли подготовку на Южном Урале, направили письмо руководителю ведомства Юрию Чайке. В документе содержится просьба проверить информацию о возможном аннулировании Росавиацией летных лицензий, полученных по итогам обучения. Как сообщает ТАСС, письмо подписали 32 человека, которые закончили курсы пилотов коммерческой авиации. Опасения по поводу аннулирования лицензий в ближайшее время у авторов обращения появились после прочтения официального письма чиновника Росавиации в Рособрнадзор. Причиной прекращения действия документов может стать неутвержденная программа подготовки, пояснили агентству авторы письма.
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