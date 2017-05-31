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В Челябинской области предложили установить зарплату 30-35 тыс. рублей за материнство
31.05.2017 г. 08:27
В Челябинской области предложили установить зарплату 30-35 тыс. рублей за материнство. Предполагается, что профессия "мама" должна стать официальной. Инициативу озвучили на общественных слушаниях в рамках выставки "Материнство и детство". Автором идеи является доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Ирина Лаврентьева.
По мнению эксперта, женщинам, желающим посвятить свою жизнь воспитанию детей, необходимо дать эту возможность. Остальные участники обсуждений согласились с тем, что финансово поддерживать надо не только малообеспеченные семьи, но и благополучных родителей. Об этом, в частности, сказала председатель "Союза женщин" Наталья Баскова.
"Я не говорю сейчас о том, что им нужно помогать субсидиями. Я считаю, что необходимо создать для них систему условий, в которых бы семьи могли сами комфортно решать свои проблемы", - отметила Наталья Баскова.
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