Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Власти Челябинской области отменили противопожарный режим. Обстановка в регионе стабилизировалась благодаря погодным условиям - похолодало и прошли обильные дожди. С 29 мая, согласно постановлению губернатора, меры по тушению возгораний будут вводиться по необходимости.

Особый противопожарный режим был введен 30 апреля. Как сообщили в пресс-службе управления лесами, с того момента в области было ликвидировано 347 очагов огня. Выгорело около 3 тыс. гектаров леса.

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Все новости за 31.05.2017 г.»