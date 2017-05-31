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Утомленные городом
Власти Челябинской области отменили противопожарный режим
31.05.2017 г. 07:54
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
Власти Челябинской области отменили противопожарный режим. Обстановка в регионе стабилизировалась благодаря погодным условиям - похолодало и прошли обильные дожди. С 29 мая, согласно постановлению губернатора, меры по тушению возгораний будут вводиться по необходимости.
Особый противопожарный режим был введен 30 апреля. Как сообщили в пресс-службе управления лесами, с того момента в области было ликвидировано 347 очагов огня. Выгорело около 3 тыс. гектаров леса.
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