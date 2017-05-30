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Мигранта в Челябинске приговорили к 17 годам колонии за хранение 28 кг героина
30.05.2017 г. 17:18
Мигранта в Челябинске приговорили к 17 годам колонии за хранение 28 кг героина. Во вторник, 30 мая, областной суд вынес решение по делу гражданина Киргизии Кабылжана Абдурахманова и его подельницы Яхи Батукаевой. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт и сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Установлено, что в январе 2016 года Абдурахманов и Батукаева арендовали квартиру в Южноуральске, где стали хранить наркотики. Женщина нашла покупателя на часть партии. Из 28 кг преступники реализовали пять. Оставшийся героин им продать не удалось, поскольку в квартиру нагрянули оперативники ФСБ и изъяли запрещенное вещество. Суд назначил виновным по 17 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей каждому.
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