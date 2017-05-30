Фото с сайта orenburg.bezformata.ru

В Челябинской области падает рождаемость. Тенденция наметилась в прошлом году и продолжает оставаться актуальной. Эксперты говорят, что показатели снижаются по всей стране, и на Южном Урале коэффициент еще не самый низкий. Естественный спад связан со снижением репродуктивного потенциала. Из-за демографической ямы 90-х годов в России сейчас мало женщин того возраста, в котором обычно рожают первенца.

«Зато число рождений вторых и последующих детей выросло, – отмечает заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. – Это говорит о том, что в регионе ведется достаточно эффективная политика стимулирования рождаемости и многодетности». Проблему специалисты обсудили на выставке «Материнство и детство». Участники дискуссии согласились с тем, что необходимы меры господдержки многодетных семей. Нужно выделять деньги не только неблагополучным семьям, но и людям, выбирающим сознательное родительство, заключили эксперты.





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Все новости за 30.05.2017 г.»