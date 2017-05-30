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На Бажовском фестивале откроют чешский дом
30.05.2017 г. 17:12
На Бажовском фестивале откроют чешский дом. Делегация из европейской республики представит ремесла и народное творчество на фольклорном форуме, который пройдет в Солнечной долине с 16 по 18 июня. Павильон откроется в «Городе мастеров», где умельцы со всей России представляют свои работы.
Гости из Чехии проведут мастер-классы по созданию традиционных украшений и предметов быта. На сцене выступит ансамбль народных чешских песен и танцев. В этом году Бажовка отмечает 15-летие. Организаторы обещают особенно насыщенную программу.
На одной из площадок можно будет наблюдать реконструкцию обрядов и традиций народностей Урала. Там же развернется ярмарка с русской кухней и сувенирами. Будет работать концертная сцена, которую гости смогут увидеть из любой тематической зоны.
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