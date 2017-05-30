Фото с сайта ogastrite.ru

В Челябинской области волонтеры обменяют сигареты на яблоки. На Южном Урале в среду, 31 мая, в честь Всемирного дня отказа от табака пройдут акции для курильщиков, желающих расстаться с пагубной привычкой. Профилактические лекции, «школы здоровья» и добровольный обмен пачек табачных изделий на фрукты пройдут на предприятиях, в медицинских и образовательных организациях.

По данным медиков, распространенность этой вредной привычки в России – одна из самых высоких в мире. В Челябинской области курят от 60 до 65% взрослых мужчин и от 15 до 20% женщин. Отмечается также снижения возраста начала употребления табака среди подростков и молодежи. По стране высокий показатель смертности от заболеваний, связанных с курением. У мужчин — это 30%, у женщин — 4%.





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