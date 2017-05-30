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Утомленные городом
47-летний кыштымец насмерть забил собутыльников монтировкой и ножом, а потом поджег тело в квартире
30.05.2017 г. 17:09
Фото с сайта liveinternet.ru
47-летний кыштымец насмерть забил собутыльников монтировкой и ножом, а потом поджег тело в квартире. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о двойном убийстве. Преступление было совершено в августе 2016 года.
Кыштымец пил алкоголь вместе с двумя знакомыми в квартире одного из них. Во время застолья начался конфликт, и горожанин набросился на собутыльников с монтировкой, а потом добил умирающих ножом. Чтобы скрыть убийство, мужчина поджег квартиру и сбежал. Пожара не случилось благодаря бдительным соседям, которые вызвали огнеборцев. Уголовное дело направлено в суд.
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