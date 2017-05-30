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Утомленные городом
Подростки в Златоусте подожгли себя в лифте
30.05.2017 г. 17:07
Фото с сайта favim.ru
Подростки в Златоусте подожгли себя в лифте. Инцидент случился в понедельник, 29 мая, в одном из жилых домов города. Мальчики 14-ти и 15-ти лет принесли с собой горючую смесь и запалили огонь в лифте.
Детей удалось спасти и госпитализировать. Они получили обширные ожоги. СК России по Челябинской области проводит проверку произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.
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