Фото с сайта favim.ru

Подростки в Златоусте подожгли себя в лифте. Инцидент случился в понедельник, 29 мая, в одном из жилых домов города. Мальчики 14-ти и 15-ти лет принесли с собой горючую смесь и запалили огонь в лифте.

Детей удалось спасти и госпитализировать. Они получили обширные ожоги. СК России по Челябинской области проводит проверку произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.





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