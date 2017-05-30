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Отец забыл в парке Тищенко коляску с десятимесячным ребенком. За это суд лишил его родительских прав. Сам инцидент случился в марте. Мужчина взял маленькую дочь на пьянку с друзьями. Как он потом рассказывал инспектору по делам несовершеннолетних, выпив литр водки, перестал осознавать свои действия. Каким-то образом челябинец вместе с коляской оказался в парке Тищенко, где бросил ребенка.

Девочку отправили в больницу. Сейчас ее воспитывает бабушка. Суд удовлетворил иск женщины к сыну и его гражданской жене, чтобы лишить их обоих родительских прав. Вместе пара не живет. Мать нигде не работает, у нее еще двое детей трех и семи лет. Она отдала девочку отцу, потому что не могла создать условия для жизни ребенка. Теперь родители обязаны платить бабушке алименты на содержание девочки, сообщили в пресс-службе Металлургического районного суда.

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Все новости за 30.05.2017 г.»