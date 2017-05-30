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Утомленные городом
Провал на проезжей части в Челябинске заткнули креслом
30.05.2017 г. 16:17
Фото с сайта pikabu.ru
Провал на проезжей части в Челябинске заткнули креслом. Глубокая яма на улице Тернопольской образовалась из-за обрушения канализационного люка. Препятствие представляло серьезную угрозу для автомобилистов. Находчивые челябинцы притащили старое кресло и заложили им дыру.
Фотографию конструкции опубликовали на популярном развлекательном портале Pikabu. Курьезный снимок окрестили «ямочным ремонтом по-челябински». Один из пользователей отметил, что работы по устранению ямы провели некачественно, поскольку у кресла торчат ножки.
Фото: pikabu.ru
Фото: pikabu.ru
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