Фото с сайта pikabu.ru

Провал на проезжей части в Челябинске заткнули креслом. Глубокая яма на улице Тернопольской образовалась из-за обрушения канализационного люка. Препятствие представляло серьезную угрозу для автомобилистов. Находчивые челябинцы притащили старое кресло и заложили им дыру.

Фотографию конструкции опубликовали на популярном развлекательном портале Pikabu. Курьезный снимок окрестили «ямочным ремонтом по-челябински». Один из пользователей отметил, что работы по устранению ямы провели некачественно, поскольку у кресла торчат ножки.

Фото: pikabu.ru









Фото: pikabu.ru

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