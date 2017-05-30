Фото с айта alljus.ru

Автослесаря, убившего директора завода в Челябинске, отправили в колонию на 12 лет. Мужчине назначили наказание по трем статьям Уголовного кодекса. Речь идет о громком преступлении, совершенном в 2015 году. Тогда, 22 марта, после посещения автосервиса в Челябинске не вернулся домой 36-летний директор ООО «Кыштымский завод газобетона» Алексей Заварухин. Позднее его автомобиль был обнаружен на одной из автостоянок возле аэропорта.

Следствие установило, что бизнесмена застрелил слесарь автосервиса. Его задержали по горячим следам. Убийцей оказался 37-летний работник автомастерской Владислав Чепижко. Он после получения денег от Заварухина пообещал последнему отремонтировать машину в заранее оговоренные сроки. 22 марта директор завода приехал забрать автомобиль, но тот оказался не готов. В ходе ссоры, возникшей по данной причине, Чепижко выстрелом в голову из обреза охотничьего ружья убил потерпевшего. Потом перевез иномарку на автостоянку, а тело спрятал.

Суд назначил Чепижко наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В счет компенсации морального вреда с осужденного взыскано 6 млн рублей.

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