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Челябинское предприятие создало линейку кранов в тропическом исполнении
30.05.2017 г. 15:21
Челябинское предприятие создало линейку кранов в тропическом исполнении. Техника отправится на Ближний Восток, в Центральную Азию и Африку. Произвели машины на Челябинском механическом заводе. Партию автокранов грузоподъемностью 32 тонны купила Сирия. Заказчик предпочел технику песочного цвета на шасси УРАЛ.
Фото: cmz.ru
В мае предприятие отгрузило автокран грузоподъемностью 40 тонн в Афганистан. Машину на шасси КАМАЗ будут эксплуатировать таможенники государства. Еще одну поставку завод осуществил в Африку. В Экваториальную Гвинею отправился гусеничный кран ДЭК-801. Машину купил комбинат по добыче бокситов, сообщили в пресс-службе Челябинского механического завода.
Фото: cmz.ru
Фото: cmz.ru
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