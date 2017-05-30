Фото с айта cmz.ru

Челябинское предприятие создало линейку кранов в тропическом исполнении. Техника отправится на Ближний Восток, в Центральную Азию и Африку. Произвели машины на Челябинском механическом заводе. Партию автокранов грузоподъемностью 32 тонны купила Сирия. Заказчик предпочел технику песочного цвета на шасси УРАЛ.

Фото: cmz.ru

В мае предприятие отгрузило автокран грузоподъемностью 40 тонн в Афганистан. Машину на шасси КАМАЗ будут эксплуатировать таможенники государства. Еще одну поставку завод осуществил в Африку. В Экваториальную Гвинею отправился гусеничный кран ДЭК-801. Машину купил комбинат по добыче бокситов, сообщили в пресс-службе Челябинского механического завода.





Фото: cmz.ru





Фото: cmz.ru

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