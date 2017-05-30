Фото с айта lady.tsn.ua

Челябинцы чаще других россиян завидуют карьерному росту коллег. 18% горожан сильно расстраиваются, когда узнают о повышении сослуживцев. В других российских городах число недоброжелателей не превышает 11%. Это в ходе опроса выяснили исследователи сайта по поиску работы Зарплата.ру.

70%, из тех, кто не рад за коллег, объяснили свои эмоции так: они тоже хотят повышения, но их не продвигают. 12% считают, что люди не заслужили новую должность. А 30% просто молча злятся. Интерес и зависть челябинцев вызывает также уровень зарплат коллег. Почти половина опрошенных хотели бы знать, сколько получают сослуживцы, а 20% уже все известно об этих цифрах.





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