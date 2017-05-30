Челябинск
- +13 ... +15 C°
- +10 ... +12 C°
- 56.5168р. - 0.1938
- 62.9484р. - 0.4200
Топ-5 новостей Челябинска
-
26.05.2017 г. | 15:58
-
19.05.2017 г. | 16:00
Утомленные городом
Челябинцы чаще других россиян завидуют карьерному росту коллег
30.05.2017 г. 15:01
Фото с айта lady.tsn.ua
Челябинцы чаще других россиян завидуют карьерному росту коллег. 18% горожан сильно расстраиваются, когда узнают о повышении сослуживцев. В других российских городах число недоброжелателей не превышает 11%. Это в ходе опроса выяснили исследователи сайта по поиску работы Зарплата.ру.
70%, из тех, кто не рад за коллег, объяснили свои эмоции так: они тоже хотят повышения, но их не продвигают. 12% считают, что люди не заслужили новую должность. А 30% просто молча злятся. Интерес и зависть челябинцев вызывает также уровень зарплат коллег. Почти половина опрошенных хотели бы знать, сколько получают сослуживцы, а 20% уже все известно об этих цифрах.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 24.05.2017 г. Две трети специалистов в Челябинске считают отказ в приеме на работу из-за внешности несправедливым
- 26.04.2017 г. Стрессоустойчивая стюардесса из Челябинска на обслуживании VIP-пассажиров зарабатывает 120 тыс. рублей
- 19.04.2017 г. Почти половину челябинцев насильно увольняли с работы
- 12.04.2017 г. Рынок труда в Челябинске ожил после зимнего затишья
- 07.04.2017 г. Златоуст попал во всероссийский антирейтинг по размеру средней зарплаты