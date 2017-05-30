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В Челябинске экс-начальника районного угрозыска поймали на краже денег с карты подследственного. Сотрудника Центрального отдела полиции Ильдара Ханова подозревают в превышении должностных полномочий. Сообщается, что в октябре 2016 года он завладел банковской картой фигуранта уголовного дела.

Со счета Ханов снял более 95 тыс. рублей, которые потратил на свои нужды. Мужчину задержали. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Следователи собирают доказательства, рассказали в пресс-службе СК России по региону.

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Все новости за 30.05.2017 г.»