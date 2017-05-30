Челябинск
- +13 ... +15 C°
- +10 ... +12 C°
- 56.5168р. - 0.1938
- 62.9484р. - 0.4200
Топ-5 новостей Челябинска
-
26.05.2017 г. | 15:58
-
19.05.2017 г. | 16:00
Утомленные городом
В Челябинске экс-начальника районного угрозыска поймали на краже денег с карты подследственного
30.05.2017 г. 14:44
Фото с айта alljus.ru
В Челябинске экс-начальника районного угрозыска поймали на краже денег с карты подследственного. Сотрудника Центрального отдела полиции Ильдара Ханова подозревают в превышении должностных полномочий. Сообщается, что в октябре 2016 года он завладел банковской картой фигуранта уголовного дела.
Со счета Ханов снял более 95 тыс. рублей, которые потратил на свои нужды. Мужчину задержали. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Следователи собирают доказательства, рассказали в пресс-службе СК России по региону.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram