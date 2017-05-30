Фото с айта the-village.ru

В историческом музее откроется советская фотолаборатория. 1 июня начнет работу интерактивная площадка, где можно будет проявлять и печатать снимки по доцифровой методике. В специально оборудованном помещении будет воссоздана фотомастерская советского времени.

«Красную комнату» смогут посетить школьники, для них мастера художественного фото проведут мастер-классы по «ручной» проявке с помощью реактивов и печати. Запас советской фотобумаги и технику, на которой смогут практиковаться гости, предоставили художники народной студии «Каменный пояс». Кстати, напечатать в музейной студии кадры со старых пленок смогут и взрослые. Интерактивная экспозиция будет работать до конца лета.

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