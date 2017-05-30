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В историческом музее откроется советская фотолаборатория
30.05.2017 г. 13:46
В историческом музее откроется советская фотолаборатория. 1 июня начнет работу интерактивная площадка, где можно будет проявлять и печатать снимки по доцифровой методике. В специально оборудованном помещении будет воссоздана фотомастерская советского времени.
«Красную комнату» смогут посетить школьники, для них мастера художественного фото проведут мастер-классы по «ручной» проявке с помощью реактивов и печати. Запас советской фотобумаги и технику, на которой смогут практиковаться гости, предоставили художники народной студии «Каменный пояс». Кстати, напечатать в музейной студии кадры со старых пленок смогут и взрослые. Интерактивная экспозиция будет работать до конца лета.
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