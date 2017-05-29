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Утомленные городом
Банда из шестерых южноуральцев обманула четыре банка на 1,8 млн рублей
29.05.2017 г. 15:59
Фото с сайта www.stavropolye.tv
Банда из шестерых южноуральцев обманула четыре банка на 1,8 млн рублей. По обвинению, утвержденному прокуратурой Челябинской области, будут судить группу жителей региона, которые занимались мошенничеством в сфере кредитования. С июля по октябрь 2014 года соучастники предоставляли заведомо ложные сведения о заемщиках и, оформляя кредиты, совершили хищения денег у четырех коммерческих банков. Сумма ущерба превысила 1,8 млн рублей. Махинаторы планировали таким образом похитить деньги еще у девяти банков, но сделать это не удалось, поскольку в выдаче кредитов стали отказывать. Дело мошеннической группы рассмотрит Центральный райсуд Челябинска.
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