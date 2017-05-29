Фото с сайта 23.mchs.gov.ru

Мать и дочь погибли при пожаре в частном доме в Златоусте. Трагедия произошла в ночь с субботы, 27 мая, на воскресенье, 28 мая. В огне погибли 35-летняя женщина и ее 17-летняя дочь. Кроме них в доме находились еще дети и брат хозяйки дома, сообщает U24.ru. Он спас малышей, но помочь сестре и ее старшей дочери не успел. Вызволить женщин не удалось и огнеборцам, хотя они приехали на вызов за считанные минуты. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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