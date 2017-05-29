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Лучшие водители в Челябинской области работают на маршрутах Челябинск–Троицк и Челябинск-Магнитогорск
29.05.2017 г. 15:15
Лучшие водители в Челябинской области работают на маршрутах Челябинск–Троицк и Челябинск-Магнитогорск. Таковы результаты конкурса, в котором приняли участие 55 человек.
Самого профессионального шофера выбирали в двух категориях: первая группа была на больших «Лиазах», вторая - на автобусах средней вместимости IVEKO. Сначала эксперты проверили знания ПДД, а потом устроили скоростное маневрирование. Конкурсанты на время выполняли различные фигуры: «бокс», «стоянка», «змейка», «тоннельные ворота», «змейка», «колея»,«эстафета», «автобусная остановка», «стоп-линия». На IVEKO стал победителем Сергей Лукашин, который работает на маршруте Челябинск-Магнитогорск. Лучшим водителем «Лиаза» признали Евгения Плотникова, он обслуживает рейс Челябинск-Троицк.
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