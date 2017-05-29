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Утомленные городом
В Челябинске начнут озеленять площадь Павших революционеров
29.05.2017 г. 15:10
Фото с сайта gazeta.a42.ru
В Челябинске начнут озеленять площадь Павших революционеров. Высаживать деревья будут участники проекта «Зеленый театр». В марте они поставили благотворительный спектакль «12 стульев» и собрали один миллион рублей. Деньги планируют направить на высадку деревьев в городе. Первым местом станет площадь Павших революционеров. Там в среду, 31 мая, появятся десять молодых ясеней, пять шаровидных ив, три яблони и три клена. Это 20% от необходимого количества деревьев на участке. Остальные растения высадят осенью, в это время года они лучше приживаются. Кроме того, летом власти планируют провести реконструкцию площади.
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