Фото с сайта gazeta.a42.ru

В Челябинске начнут озеленять площадь Павших революционеров. Высаживать деревья будут участники проекта «Зеленый театр». В марте они поставили благотворительный спектакль «12 стульев» и собрали один миллион рублей. Деньги планируют направить на высадку деревьев в городе. Первым местом станет площадь Павших революционеров. Там в среду, 31 мая, появятся десять молодых ясеней, пять шаровидных ив, три яблони и три клена. Это 20% от необходимого количества деревьев на участке. Остальные растения высадят осенью, в это время года они лучше приживаются. Кроме того, летом власти планируют провести реконструкцию площади.

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Все новости за 29.05.2017 г.»