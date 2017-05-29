Фото с сайта zdorovie43.gorodkirov.ru

Средняя стоимость путевки в летний лагерь в Челябинске составит 23 тыс. рублей. Такая цена установилась на 21-дневную смену в загородных учреждениях. Минимальная стоимость - 13,5 тыс. Об этом рассказала председатель комитета по делам образования Светлана Портье.

По ее словам, в этом году город увеличил финансирование летней оздоровительной кампании до 132 млн рублей. Субсидию на организацию отдыха получили 26 загородных лагерей, из них семь - муниципальных. В настоящее время территории обработали от клещей и вытравили из корпусов крыс. При челябинских школах также откроют 154 лагеря дневного пребывания. Кроме того, детей будут организованно вывозить в экспедиции, сплавы и походы.

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Все новости за 29.05.2017 г.»