- +7 ... +9 C°
- +13 ... +15 C°
- 56.7106р. - 0.0454
- 63.3684р. - 0.3005
-
26.05.2017 г. | 15:58
-
19.05.2017 г. | 16:00
Средняя стоимость путевки в летний лагерь в Челябинске составит 23 тыс. рублей
29.05.2017 г. 15:05
Средняя стоимость путевки в летний лагерь в Челябинске составит 23 тыс. рублей. Такая цена установилась на 21-дневную смену в загородных учреждениях. Минимальная стоимость - 13,5 тыс. Об этом рассказала председатель комитета по делам образования Светлана Портье.
По ее словам, в этом году город увеличил финансирование летней оздоровительной кампании до 132 млн рублей. Субсидию на организацию отдыха получили 26 загородных лагерей, из них семь - муниципальных. В настоящее время территории обработали от клещей и вытравили из корпусов крыс. При челябинских школах также откроют 154 лагеря дневного пребывания. Кроме того, детей будут организованно вывозить в экспедиции, сплавы и походы.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 16.05.2017 г. Путевка в детский лагерь в Челябинской области этим летом будет стоить 20 тыс. 300 рублей
- 31.08.2016 г. Директора и воспитателя детского лагеря «Тургояк» уволили после гибели ребенка
- 22.06.2016 г. Всех сотрудников детских лагерей Челябинской области проверили после инцидента со стрельбой в Снежинске
- 09.06.2016 г. Почти миллиард рублей потратит Челябинская область на организацию летнего отдыха детей
- 08.06.2016 г. Полиция Челябинской области взяла под особый контроль перевозку детей в лагеря