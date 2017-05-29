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Утомленные городом
Пассажиры не заметят банкротства ЧелябГЭТа
29.05.2017 г. 15:01
Фото с сайта cheladmin.ru
Пассажиры не заметят банкротства ЧелябГЭТа. Об этом заявил мэр города Евгений Тефтелев. По его словам, цены на проезд в трамваях и троллейбусах в связи с разорением муниципального предприятия повышать не будут. Произойдет смена перевозчика, но режим работы транспорта будет оставаться прежним.
Функции ликвидированного МУПа будет выполнять другая компания - ООО «ГЭТ». В новую организацию перейдут на работу все сотрудники разорившегося предприятия. Сейчас на ЧелябГЭТе введена процедура наблюдения. Его задолженность перед Федеральной налоговой службой превысила 550 млн рублей.
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